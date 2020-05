Windpark-Befragung in Griffweite

Wir lieben den Hollabrunner Wald", betonen die Vertreter der Initiative Waldschutz. Und sie wollen ihn schützen. Denn der Wald ist aus ihrer Sicht bedroht. Wie berichtet, will die Windkraft Simonsfeld 14 Windräder auf Göllersdorfer Gemeindegebiet errichten. Ein Projekt, das bereits (in größerer Form) vor einigen Jahren geplant war. Und wie damals wollen Waldschützer aus den Gemeinden Göllersdorf, Hollabrunn und Großmugl das Projekt verhindern. Am vergangenen Wochenende formierten sich die Widersacher. Und kurzfristig hat auch die Gemeinde Göllersdorf eine Gemeinderatssitzung zum Thema anberaumt. Die künftige Marschrichtung soll fixiert werden. Eine Volksabstimmung ist möglich.

"Die Projektbetreiber spielen bewusst mit der Angst vor der Atomkraft", vermutet Johannes Aigner, Sprecher der Initiative. "Natürlich sind wir auch gegen den Atomstrom und befürworten Alternativenergie. Aber eben nur dort, wo es dem Landschaftsbild entspricht und wo bereits andere technische Faktoren dafür sprechen." Beim Windpark würde es sich ihrer Meinung nach nicht um saubere Energie handeln, weil "Umwelt und Landschaft dafür zerstört werden". Außerdem befürchten sie, dass der Wald als Naherholungsgebiet speziell im Winter verloren wäre. "Wenn die Gefahr des Eisabfalls von den Rotorblättern droht, dürfte das Gebiet gar nicht betreten werden." Das kann Winfried Dimmel, Sprecher der Windkraft Simonsfeld nicht bestätigen. "Ist es notwendig abzutauen, wird es nur stundenweise Sperren geben. Aber bei tiefstem Winter ist es ja prinzipiell nicht unbedingt ratsam, in den Wald zu gehen."

Die Initiative will sich gegen den Windpark wehren, kündigt Aktionen an und appelliert an die Politik.