Wimmersdorf: 270 Schläge auf die Fußsohlen

Seine Erinnerungen an das Kinderheim in Wimmersdorf (NÖ) seien nur positiv, erzählt der ehemalige Zögling Otto M. im Gespräch mit dem KURIER. Er war die gesamte Nazi-Zeit dort untergebracht. „Das Heim, die dortige Schule, die Erziehung hat ja das aus mir gemacht, was ich heute bin“, sagt der pensionierte TV-Kameramann.

Das widerspricht nur im ersten Moment jenen Schilderungen von ehemaligen Zöglingen aus den 1960er- und 1970er-Jahren, die über brutale Erziehungsmethoden und sexuellen Missbrauch in diesem Heim erzählen ( der KURIER berichtete).

Alles sei großartig gewesen, Prügel seien in der Erziehung notwendig und seine Strafen habe er verdient, erklärt M. Erschütternde Erinnerungen, die der Mann positiv sieht – im Gegensatz zu jenen ehemaligen Heimkindern, die Jahrzehnte später in Wimmersdorf (1981 geschlossen, bis zuletzt in Händen der Familie Stellbogen) ähnliche Erfahrungen gemacht haben sollen.