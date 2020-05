Hilfe für drei Witwen und sechs Kinder

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Vierfachmord von Annaberg (Bezirk Lilienfeld) im September sind dem mutmaßlichen Wilderer, der sich selbst gerichtet hatte, bereits zahlreiche Delikte mit Millionenschaden zugeordnet worden. Laut den NÖN St. Pölten (Niederösterreichische Nachrichten) scheint nun auch der zehn Jahre zurückliegende Brand eines kleinen Museums im Bezirk geklärt.

Auf dem Anwesen des Mannes in Großpriel (Bezirk Melk) waren - neben mehr als 300 Waffen - unzählige Trophäen sichergestellt worden. Einige davon dürften aus dem ehemaligen "Museum für Wildtiere" in Landersdorf stammen, berichtete die Wochenzeitung in ihrer Ausgabe am Montag.

Der Brand 2003 hätte das Lebenswerk des Museumsgründers zerstört, ein Wiederaufbau sei u.a. an mangelnden Förderungen gescheitert. Die private Sammlung hatte 2.500 Exponate - von Vögeln über Schmetterlinge und Käfer bis zu Reptilien, Spinnen, Krebsen, Fischen, Muscheln und Mineralien - umfasst.