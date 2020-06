Wiener Neustadt: Spitals-Wahl ist Fall für Justiz

Ausgezählt wurden allerdings nur 31 Stimmen und davon sind alleine 14 Kandidaten. Ähnlich verhält es sich bei den „Unabhängigen“, die ebenfalls mehr Bekenntniserklärun gen als Stimmen haben. Erst kürzlich gab es einen Aufsehen erregenden Fall von Wahlmanipulation im Krankenhaus Judenburg (Stmk.). An der nicht versiegelten Wahlurne sei zwischen dem ersten und dem zweiten Wahltag manipuliert worden.



„Wir für Euch“ und die „Unabhängigen“ prangern an, dass auch in Wiener Neustadt das Schloss der Wahlurne nicht versiegelt war. Die „Unabhängigen“-Listenchefin hatte zwar zwei Schlüssel. Es wird aber vermutet, dass mehr Schlüssel in Umlauf waren. „Den Schlüssel zum Büro, in dem die Urne über Nacht eingesperrt war, hatte nur die FSG“, sagt ein Insider. Fuchs versteht die Vorwürfe nicht, zumal die Urne auch in einem Kasten versperrt war. Den Schlüssel hatte der Spitzenkandidat von „Wir für Euch“. Aber auch hier soll es mehrere Schlüssel geben.