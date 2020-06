Polizist schoss in Auto von Amokfahrer

Angefangen hatte alles mit einer gewöhnlichen Verkehrskontrolle in Ebenfurth im Bezirk Wiener Neustadt. Einer Polizeistreife war nach einer Reihe von Einbrüchen in dem Gebiet ein verdächtiger dunkler BMW mit Wr. Neustädter Kennzeichen aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, stieg dieser plötzlich aufs Gas und raste davon. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Der Fahrerflüchtige raste mit einem Höllentempo in Richtung Wiener Neustadt, die Verfolger riefen über Funk Verstärkung. Teilweise war der BMW mit Tempo 150 und mehr unterwegs. Es gelang ihm zwei Straßensperren der Polizei zu durchbrechen, ehe der 19-Jährige in Wiener Neustadt durch das Ausschalten des Abblendlichtes versuchte zu entkommen. „Es kam zu wirklich gefährlichen Szenen mit anderen Verkehrsteilnehmern“, schildert ein eingesetzter Beamter.