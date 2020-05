Wie schmeckt Schokolade?

1 Die Haselnüsse grob hacken, einige Minuten in der Pfanne rösten und auf einem Teller abkühlen lassen. Beide Schokoladen getrennt raspeln. Die Schokolade mit 52% Kakaoanteil im warmen Wasserbad schmelzen; dabei darf die Temperatur 33 °C nicht übersteigen.



2 Die Crème double in einem Topf aufkochen und vom Herd nehmen. In die geschmolzene Schokolade gießen, die Butter zugeben und rühren, bis die Mischung glatt ist und glänzt. Die gerösteten Haselnüsse untermengen.



3 Die Creme (eine Art Ganache) auf ein mit Pergamentpapier ausgelegtes Blech gießen, mit Frischhaltefolie bedecken und im Kühlschrank in etwa 2 Stunden erstarren lassen. Sie können zum Formen der Rochers die Masse auch in biegsame runde Formen von 5 x 2,5 Zentimeter Größe gießen, nach dem Erstarren aus der Form lösen und dann wie unter „5“ beschrieben fortfahren.



4 Sobald die Masse formbar ist, zehn bis zwölf Rochers daraus formen und in weiteren 2 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Inzwischen die Schokolade mit 70% Kakaoanteil temperieren (siehe Tipp unten).



5 Die Rochers mithilfe einer Gabel in die temperierte Schokolade tauchen und auf einem Gitter abtropfen lassen. Vor dem Servieren mindestens noch 1 Stunde kalt stellen.

Tipp - Schokolade temperieren: Die Schokolade in eine Metallschüssel raspeln und im warmen Wasserbad bei maximal 35 °C zerlassen. Sobald sie flüssig ist, mit einem Thermometer die Temperatur kontrollieren; sie sollte 32-33 °C nicht übersteigen. Die Schokolade 10 Minuten auf dieser konstanten Temperatur halten und von Zeit zu Zeit umrühren; dann aus dem Wasserbad nehmen und auf 29-32 °C abkühlen lassen. Die temperierte Schokolade ist jetzt gebrauchsfertig.



Variation: Sie können die Rochers auch mit Milchschokolade überziehen und, solange die Schokolade noch weich ist, mit Nüssen oder getrockneten Früchten dekorieren.