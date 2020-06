Widerstand gegen Parkdeck-Verteuerung

"In der Garage der Fachhochschule zahlt man 30, anderswo gibt es Plätze um 27 Euro", hält Tauber dagegen. Die mit der Verwaltung beauftragte städtische Wohnbaugesellschaft Gedesag, hatte die bisherigen Mieter der Parkdeckplätze angeschrieben und ihnen die Erhöhung mitgeteilt. Dass man sich in Zukunft den fixen Stellplatz mit einer zweiten Person teilen kann, war in dem Brief nicht zu lesen. "Friss Vogel, oder stirb. So hat das geklungen", meinen die Betroffenen.