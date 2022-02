Orkantief zieht ins Land: Sturmböen bis zu 100 km/h erwartet

Der April macht, was er will? Von wegen. Diese Woche trat der Februar den Gegenbeweis an: Am Montag hatte in ganz Österreich noch die Sonne das Sagen, bevor es am Himmel turbulent wurde. Am Dienstag zog eine Kaltfront gemeinsam mit einem Italientief ins Land, es gab Wolken, Regen und Schneefall.

Am Mittwoch drehte sich der Wind: Österreich geriet in den Einflussbereich eines Sturmtiefs über den Nordatlantik, die zugehörige Warmfront brachte der Alpennordseite zeitweiligen Regen.

Temperaturen erreichen Höchstwerte

Mit Donnerstag erfasst uns die Warmluft vom Atlantik nun so richtig, die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 10 bis 18 Grad. Selbst 20 Grad sind im Wiener Becken sowie im Südosten nicht außer Reichweite. Für Mitte Februar sind das extreme Höchstwerte; so beläuft sich die durchschnittliche Höchsttemperatur zu dieser Jahreszeit eigentlich auf 3 bis 7 Grad.

Mit der Wärme kommt aber auch der Sturm nach Österreich: Das Orkantief Ylenia steht bevor. Im Laufe des Donnerstags wird an der Alpennordseite und im Osten stürmischer Westwind mit Böen zwischen 70 und 90 km/h vorhergesagt, einzelne schwere Sturmböen um 100 km/h sind zwischen dem Innviertel und dem Großraum Wien möglich.

Wetterpatenschaften sind der Renner

Ylenia wird uns ab der zweiten Wochenhälfte also das Leben schwermachen. Zu verdanken ist der klingende Name dieses Tiefs – eine Abwandlung von Helena – übrigens einer gewissen Ylenia Ohm: Diese hat bei der Freien Universität Berlin eine Patenschaft für das bevorstehende Tief übernommen.

„Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle für die Universität und bei Firmen und Privatpersonen sehr beliebt“, so Konstantin Brandes von Ubimet. Sämtliche Wetterpatenschaften für 2022 sind bereits vergeben, es gibt eine lange Warteliste. Wer einem Tief seinen Namen verpassen möchte, muss 240 Euro zahlen, ein Hoch kostet aktuell 360 Euro.

„Dank der Namen bleiben die Stürme auch länger in Erinnerung“, weiß Brandes. Heuer werden alle Tiefs auf weibliche Namen getauft, alle Hochs sind männlich. 2023 ist es umgekehrt – ganz im Sinne der Gleichberechtigung.