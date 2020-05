Bahnduell am Rücken der Pendler

Mir taugt das gar nicht. Da überlegt man es sich schon, ob man nicht wieder mit dem Auto fährt.“ Zaim Aziri ist gerade in St. Pölten aus einem Westbahnzug gestiegen. Er war mit dem Service zufrieden, aber die Ticketpreise schmecken ihm gar nicht. Auch Pendler Bernhard Wachtler ist alles andere als glücklich. „Ich besitze eine Vorteilscard, da fällt die Erhöhung nicht so auf. Aber wenn man alles zusammenrechnet, kommt schon etwas zusammen. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht so toll.“

So wie Wachtler geht es derzeit vielen Pendlern auf der Strecke von Wien nach St. Pölten. Schuld daran ist die Tariferhöhung der Westbahn bei Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten.

Wie berichtet, müssen Pendler rund um Wien seit dem 9. September vor 9 Uhr und in der Stoßzeit am Nachmittag bis zu drei Euro pro Fahrt mehr zahlen. Für Pendler, die täglich mit dem Zug fahren, bedeutet das Mehrkosten von 30 Euro (bei einer Wochenkarte) und knapp 800 Euro (bei einer Jahreskarte). Das stößt den Arbeiterkammern in Wien und Niederösterreich sauer auf. „Für Jahreskartenpendler nach St. Pölten bedeutet das eine Verdoppelung des Ticketpreises“, sagt der Wiener Arbeiterkammerpräsident Rudi Kaske. Deshalb fordert die Arbeiterkammer jetzt von der Westbahn, die Tariferhöhungen zurückzunehmen. Und sie empfiehlt, die Züge der ÖBB zu nehmen, solange die Tarife nicht verbilligt werden. Zum Vergleich: Ein Pendler, der mit einer Wochenkarte von Wien nach St. Pölten fährt (Kernzone plus fünf Außenzonen), zahlt mit einem Ticket des Verkehrsverbund Ostregion (VOR) 47 Euro. Bestreitet er denselben Weg mit der Westbahn, muss er 20 Euro mehr zahlen.