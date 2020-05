Wellness im Zeichen eines Steines

Vor mehr als zwei Jahrzehnten hat im burgenländischen Thermengebiet der moderne Wellnesstourismus begonnen. Seitdem haben sich zahlreiche Hotels diesem Konzept angeschlossen, in der Fülle der Angebote gilt es heute, ein einzigartiges, unverwechselbares Ambiente zu bieten.



Die "Geborgenheit" steht im Zentrum des Hotels Larimar in Stegersbach, rund 145 Kilometer von Wien und 75 Kilometer von Graz entfernt.



Schon die Bauweise des 2007 eröffneten Larimar soll das Wohlfühlen fördern. "Es ist mit Hilfe des alten Wissens aus der Propotionslehre als Oval, in Eiform, gestaltet. Denn das Ei als Ursprung jeden Lebens ist für uns Menschen der Inbegriff von Geborgenheit", erklärt Geschäftsführer Johann Haberl. Zusätzlich wurden weitestgehend ökologische Baumaterialien und unbehandeltes Holz für den Bau verwendet.

In den Gästezimmern spiegeln sich die vier Elemente wieder. So gibt es Erde-, Feuer, Wasser- und Luft-Zimmer - jeweils in den typischen Farben gestaltet. Auch der Restaurant-Bereich entstand nach dieser Vorstellung. Serviert wird hier biologische, naturnahe Küche - und davon reichlich. Als bisher einziges Hotel im Burgenland hat das Larimar dafür die " Grüne Haube" erhalten.