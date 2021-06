Weinprobe im WWW

Das Internet macht vieles einfacher, jetzt sogar auch das Wein-Verkosten. Erstmals können private Weinliebhaber an einer Online-Weindegustation teilnehmen, die durch ein spannendes Kombi-Angebot ergänzt wird: Das australische Weingut Penfolds stellt die Aufzeichnung einer einzigartigen Bin 389 Vertikalverkostung ungekürzt ins Web. Somit kann jedermann per Mausklick miterleben, wie Chefönologe Peter Gago ( Bild) bei der Vinexpo in Bordeaux (21.-25.6.09) mehrere Jahrgänge dieses Kultweins beschrieben und kommentiert hat. "In der Neuen Welt haben Weinmacher althergebrachte Traditionen oft erfolgreich über Bord geworfen, warum sollte dies also nicht auch für Verkostungen gelten?" so Gago.

Zur Degustation gelangten die Jahrgänge 1976, 1985, 1991, 1998, 2002, 2004, 2005 und 2006.