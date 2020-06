Wein und Bier ziehen an einem Genuss-Strang

Für ungewöhnliche Werbeaktivitäten ist die Privatbrauerei Schwarz bekannt. Beispiel sind die von Künstlern gestalteten Bierdeckel, die das Unternehmen jedes Jahr heraus gibt.

Neuester Streich:

Unter dem Titel „Mein bester Wein, mein liebstes Bier“ treten mehrere der prominentesten Winzer Österreichs und Privatbrauer Karl Schwarz für das Verbindende in der Genusskultur auf.

Bekannte Winzer ließen sich mit einem Glas Zwettler in der Hand fotografieren und outen sich als Bierliebhaber. Mit dabei sind Hans Altmann vom Weingut Jamek in Weißenkirchen, Michael Moosbrugger vom Weingut Schloss Gobelsburg, Dorothea Muhr vom Weingut Muhr van der Niepoort in Carnuntum, Martin Nigl aus Senftenberg, Erich Polz vom Weingut Erich und Walter Polz in Spielfeld sowie Axel Stiegelmar vom Weingut Juris in Gols. Brauchef Schwarz hält dafür ein Weinglas.

Mit diesen Sujets in einer Werbeserie demonstrieren sie, dass nicht Art sondern Qualität des Genussmittels entscheidend für die Freude sei.