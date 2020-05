Weihnachten im Gefängnis in Kairo

Hannes F. sitzt in einer dreckigen Zelle mit 100 Mitgefangenen im berüchtigten Tora-Gefängnis von Kairo, Ägypten. Seine leibliche und seine Stieftochter müssen erst begreifen, dass der gefangene 32-Jährige in diesem Jahr zu Weihnachten nicht nach Hause kommt. Der Niederösterreicher, der mit seiner Familie in einem Haus im Nordburgenland lebt, ist wie berichtet, am 2. November am Flughafen Kairo von den ägyptischen Behörden als mutmaßlicher „Terrorverdächtiger“ festgenommen worden. Er und ein deutscher Berufskollege hatten vier russische Weltkriegs-Gewehre im Reisegepäck. Die Waffen waren zum Schutz eines Frachtschiffes auf der Fahrt durch den Suezkanal bestimmt. „Mein M ann hat den Auftrag bekommen. Wegen der Angriffe durch Piraten werden Handelsschiffe nur noch versichert, wenn sie bewaffneten Personenschutz haben“, erklärt seine Frau Lisa F..