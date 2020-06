Wasserleiche: Obduktion soll Identität klären

Der nackte Leichnam, der am Samstagabend in einem Teich in Deutsch Brodersdorf (Bezirk Baden) entdeckt wurde, gibt den Ermittlern des Landeskriminalamtes weiter Rätsel auf. Weder ist etwas über die Todesursache noch über die Identität des Mannes bekannt. Klärung soll eine Obduktion heute bringen.

Wie berichtet, war der leblose Körper mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibend entdeckt worden. Die Besitzer des Teichareals hatten Sträucher geschnitten, als sie den grausigen Fund machten und die Einsatzkräfte verständigten. Taucher der Feuerwehr bargen ihn noch in der Nacht und brachten ihn ans Ufer. Bei ersten Untersuchungen vor Ort seien keine augenscheinlichen Verletzungen erkennbar gewesen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes, Franz Polzer. Allerdings dürfte sich die Leiche schon einige Monate in dem Teich befunden haben. Der Zustand erschwert nun die Ermittlungen. Nicht einmal das Alter des Mannes konnte festgestellt werden.