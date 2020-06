Waldviertler Xundheitswelt - Paradies für gesunde Feinschmecker

Nicht nur die Schreibweise des Wortes Gesundheit ist ungewöhnlich, auch das Angebot dieser Waldviertler Region sucht seinesgleichen in Österreich. Unter der Federführung der drei Gesundheitsbetriebe Moorheilbad Harbach, Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs und Lebens. Resort Ottenschlag kooperieren sieben Waldviertler Betriebe unter dem Namen Xundheitswelt und stehen für Erholung, Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation.

Gesunder Genuss

Aber auch der Genuss darf nicht zu kurz kommen. Denn gesunde Ernährung ist ein ganz wesentlicher Faktor gesunden Lebensstils. Wer gesund isst, ist auf dem besten Weg, gesund zu bleiben.

In den Betrieben der Xundheitswelt wird gesunde Kost aufgetischt, die schmeckt. Für die Speisen werden hochwertige biologische Lebensmittel aus dem „Ökologischen Kreislauf Moorbad Harbach“ verwendet.

Genießen kann man in allen Betrieben der Xundheitswelt, und doch hat jedes Haus seine kulinarischen Besonderheiten. In der gehobenen Kulinarik des Moorheilbades Harbach wird das Waldviertler Blondvieh als Spezialität angeboten.

Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs versteht sich auf raffiniert angerichtete Speisen und die Verwendung von Kräutern.

Die gesunden Spezialitäten aus dem Lebens.Resort Ottenschlag werden mit Mohn aus dem Waldviertler Kernland zubereitet. Für ihre herausragende Qualität der Naturküche tragen diese drei Häuser die „ Grüne Haube“.

Beim Brauhotel Weitra liegt der Schwerpunkt naturgemäß beim Bier. In der Waldpension Nebelstein warten regionale Waldviertler Kost und lustige Kindergerichte auf große und kleine Gäste. Fischliebhabern wird in der Gasthof-Pension Nordwald mit schmackhaften Forellen-Spezialitäten Appetit aufs gesunde Genießen macht.

Zum Nachtisch oder zum Kaffee gibt es hausgemachte Mohn-Mehlspeisen in der Café-Pension Kristall.

INFO:

Kulinarikwochen „Xund und fit in den Frühling“ noch bis 28. Mai 2012.

Termine im Internet unter www.xundheitswelt.at/termine oder

telefonisch unter 0 28 58/5255-1650