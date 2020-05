Waldviertler Betriebsseelsorger bekam Papst-Leo-Preis

Der renommierte, österreichweit ausgeschriebene Papst Leo-Sozialpreis 2015 wurde bei einem Festakt in Horn im Waldviertel an Betriebseelsorger Karl Immervoll aus Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, und an das Sozialprojekt " Lebensmittel und Orientierung", kurz " Le+O", der Caritas der Erzdiözese Wien vergeben. Immervoll nimmt sich seit Jahrzehnten ideenreich besonders um die Bewohner des Waldviertler Grenzlands an, Le+O betreut und berät Hilfsbedürftige und Ausgegrenzte in Wien und im Umland. Seit 1987 vergibt die Papst-Leo-Stiftung in zweijährigem Abstand zwei Preise für besondere Verdienste um die Katholische Soziallehre. Die Preisträger 2015 haben sich im Sozialbereich bewährt und setzen damit die Katholische Soziallehre in der Praxis um.

Der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng überreichte die Auszeichnungen an die Preisträger. Er verglich den Papst Leo-Preis mit dem Stresstest der Banken. Da werde geschaut, ob Banken gesund seien. Der Papst Leo-Preis sei ein Prüfstein, ob der Glaube gesund und vital sei und den Einsatz für arme Menschen ermögliche. Er würdigte das Engagement der Preisträger, die ein gutes Beispiel abgeben würden, was durch Einzelne möglich sei. Bischof Küng freue sich, dass durch die Vorgaben der Kahtolischen Soziallehre so viel Gutes in die Tat umgesetzt werden könne. Karl Immervoll und das Sozialprojekt Le+O seien eine Ermutigung für andere.