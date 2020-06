Waldhäusl wird Vize-Bürgermeister

Der Einsatz hat sich aus Sicht der Freiheitlichen ausgezahlt. ÖVP (14 Sitze) und FPÖ (sieben Mandate) einigten sich auf eine schwarz-blaue Koalition. Obendrein hat sich der freiheitliche Klubobmann Gottfried Waldhäusl alle seine Wünsche erfüllen können. Er wird nicht nur blauer Vize-Bürgermeister, sondern hat auch gewichtige Gemeindebereiche geerbt. Und zwar ist er in Zukunft der zuständige Ressortchef für die Schwerpunkte Finanzen, Personal und Öffentlichkeitsarbeit.

Am Montagabend wird die neu geschaffene schwarz-blaue Stadtregierung in Waidhofen an der Thaya im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Näheres lesen Sie am Dienstag in der NÖ-Printausgabe des KURIER.