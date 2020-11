Wahlkampf: Neos orten "Klima der Angst" in St. Pölten

In 33 von 573 Gemeinden in Niederösterreich sind die Neos bereits in den Ortsparlamenten vertreten. Am 24. Jänner 2021 soll die Landeshauptstadt St. Pölten dazukommen. Kein leichtes Unterfangen für die Pinken, bei der letzten Wahl im Jahr 2016 scheiterten sie mit diesem Vorhaben noch klar.

Nun soll es mit Spitzenkandidaten Niko Formanek klappen, der einst beim Liberalen Forum als Wahlkampfmanager tätig war und zuletzt als Comedian durch die Lande reiste.

84 Unterschriften bis 16. Dezember

Am Mittwoch skizzierte der 55-Jährige seine Pläne für die Stadt und sparte dabei nicht mit Kritik an Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). In St. Pölten herrsche „ein Klima der Angst“, sagte Formanek vor Journalisten. Es gebe, so der Spitzenkandidat, Unternehmer, denen aus Angst vor möglichen Konsequenzen und Nachteilen der Mut fehle, eine Unterstützungserklärung für die Neos zu unterschreiben. 84 Unterschriften muss die Partei bis 16. Dezember zusammenbekommen.