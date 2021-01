Wahl in St. Pölten: Gesundheitsversorgung wird zum Zankapfel

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Auch wenn in der Landeshauptstadt eines der modernsten Krankenhäuser Europas gebaut wurde, ist es um die Gesundheitsversorgung abseits davon nicht recht gut bestellt. Der Grund: Es gibt mittlerweile keinen einzigen Kinderarzt mit Kassenvertrag mehr, auch die Nachbesetzung bei den Hausärzten gestaltet sich immer schwieriger.

Verhandlungen mit der ÖGK

So auch im St. Pöltner Ortsteil Pottenbrunn, wo die Bürger derzeit eine verwaiste Praxis vorfinden. 1.200 Unterschriften wurden in der Causa bereits gesammelt, bislang ohne Erfolg. Nun versucht ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl in der Angelegenheit zu vermitteln. Laut seinen Angaben steht derzeit eine Medizinerin in Verhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), um über eine Übernahme der Ordination zu sprechen.