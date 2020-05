Vorspeise - Pasta mit Spinat und gebackenem Camenbert

Schnelle Pasta



"Alles, was Sie für dieses simple Rezept brauchen, sind ein paar Grundzutaten, die man in jedem Supermarkt findet. Das gilt auch für den Camembert in der Holzschachtel. Er backt sich von selbst, und wenn Ihre Gäste ihn dann sehen und schnuppern, werden sie Sie für den genialsten Koch aller Zeiten halten. Zugegeben, Schlankheitskost sieht anders aus. Aber ab und zu darf man sich so etwas auch mal gönnen!" ( Jamie Oliver)