Vorspeise - Gänseleber auf Zimtbrot mit geräucherter Birne

Zutaten - Gänseleber



1kg entsehnte, geputzte Gänseleber – in 2 cm grosse Würfel geschnitten

0,5 liter weisser Portwein – auf 1/8 Liter reduziert

6cl Weinbrand

2cl Calvados

8 cl Süsswein

Salz, Pfeffer













Zubereitung



Die Gänseleberwürfel mit Salz und Pfeffer würzen und in den Spirituosen zugedeckt 24 Stunden marinieren.



Die Masse in eine Form (Empfehlung: Rehrückenform) drücken und im Backrohr bei 90°C im Wasserbad pochieren – wenn die Kerntemperatur 55°C erreicht hat ist die Gänseleber fertig (je nach Formgrösse ca. 1 Stunde)



Wenn die Gänseleber fertig pochiert ist muss man die Masse beschweren (etwas pressen), und dann im Kühlschrank 24 Stunden überkühlen lassen.



Danach kann man Scheiben herunterschneiden und diese auf ein Stück Zimtbrot legen, sowie die geräucherten Birnen damit füllen.



Man kann die Gänseleber auch als fertige Terrine kaufen.

Zutaten - Zimtbrot



1500 g Honig

750 g Vollrohrzucker

1000 ml Milch

10 TL Natron

10 EL Anis

10 TL Zimt

5 TL Ingwer

10 Prisen Salz

1000 g Roggen, fein gemahlen

1500 g Weizen, fein gemahlen

Schale von 5 Zitronen

20 Eigelb



Zum Bestreichen: 10 EL Honig mit 20 EL Wasser verrührt;



Zubereitung



Honig, Zucker und Milch in eine Pfanne geben. Unter Rühren erwärmen. Natron darin auflösen. Restliche Zutaten bis einschließlich Weizen in einer Schüssel mischen.

Honig-Milchgemisch, Zitronenschale und Eigelb dazu geben. Ca. 5 Minuten rühren. In die gefettete bemehlte form geben.



Backen: 35-45 Minuten in der unteren Hälfte des auf 180°C vorgeheizten Ofens. In der Form etwas auskühlen lassen. Herausnehmen und mit dem Honigwasser bestreichen.



Statt dem Zimtbrot kann man auch einen Christstollen fertig kaufen.

Geräucherte Birne



Birnen schälen, von unten aushöhlen und in süsswein weich kochen.



Zum Räuchern kann man einen topf hernehmen, Aromate wie getrockneten Thymian, Minze oder auch Tee. Die Rotbuchenholzspäne - man kann auch jede andere Art von Holzspänen nehmen - und die Aromate in einen Topf geben, ein Sieb darüber stellen, die Birnen in das Sieb geben - Deckel darauf. Den Topf dann auf den Herd stellen - die Birnen ca. 10 Minuten räuchern.



Danach mit den Abschnitten der Gänseleber füllen.



Grapparosinen



Einen viertel Liter Grappa oder Weinbrand, Cognac mit 250 g Rosinen

aufkochen. Vom Herd nehmen und überkühlen lassen.



Lakritze-Kakaosauce



Lakritzepaste mit Kakapulver und mit einem Schuss Whiskey abschmecken. Honig dazu geben. Bei dieser Sauce ist es wichtig, dass sie jeder für sich abschmeckt,

weil die Bandbreite des Geschmackes sehr groß ist - von bitter bis süss.