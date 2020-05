Von Zug erfasst: Trauer um Julian

Rettung, Polizei und Feuerwehr waren rasch am Unglücksort. Der Notarzt versorgte Julian. "Wir mussten das Kind unter Reanimation ins Krankenhaus nach St. Pölten bringen", sagte Philipp Gutlederer von "144 Notruf NÖ" zum KURIER. Doch schon kurze Zeit später folgte die traurige Nachricht aus dem Landesklinikum: "Wir müssen leider mitteilen, dass der Bub seinen schweren Verletzungen erlegen ist." Ein Kriseninterventionsteam wurde angefordert.

Im Umfeld der Familie herrscht tiefe Betroffenheit. "Das ist sehr, sehr bitter, wenn ein Kind stirbt", sagte Pfarrer Engelbert Schoder. Der Bub war erst im Mai bei ihm zur Erstkommunion gewesen. Schoder war bei der Unfallstelle. Die Kreuzung sei

gefährlich, sagt er.



Fassungslosigkeit herrscht auch beim ASV Spratzern, wo der Bub in der U9 gekickt hatte. Der Verein ist ganz in der Nähe von Julians Zuhause. Ein ehemaliger Betreuer des Kindes: "Wir befinden uns in einer Schocksituation, es ist ganz schlimm. Auch seinen Kameraden müssen wir noch die traurige Nachricht überbringen."

" Julian war ein vorsichtiger Bub und ist schon länger mit dem Bus gefahren", erzählt eine Nachbarin. Er sei am Dienstag eine Station länger sitzen geblieben. Warum, weiß niemand.