Vom Schwarzfahrer zum Doppelmörder

Weil sie dem bettelnden Mann kein Geld gaben, mussten Erika (81) und Gerhard Neugebauer (77) sterben. Ein Jahr nach dem Doppelmord in Obersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf ist die Tat geklärt. Der in Verdacht geratene 35-jährige Slowake Ladislav S. hat den Mord am Dienstag gestanden, bestätigt Chefinspektor Leopold Etz vom nö. Landeskriminalamt ( LKA).

Kaltblütig, brutal und berechnend: So wird der Verdächtige von slowakischen Ermittlern beschrieben. Der 35-Jährige war im September nach einem Doppelmord in der Slowakei als Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie berichtet, geriet der 35-Jährige daraufhin auch ins Visier der niederösterreichischen Ermittler. Denn das Handy des Slowaken war am Mordtag in der Marchfeld-Gemeinde in einem Mobilfunksender eingeloggt.

Am Dienstag waren die Mordermittler des LKA bei dem Verdächtigen in Bratislava, um ihn zu den Vorwürfen zu befragen. Er legte sofort ein Geständnis ab und schilderte detailliert die abscheuliche Bluttat. Demnach fuhr der 35-Jährige am 12. Dezember des Vorjahres mit dem Zug von Wien in Richtung Bratislava. Weil er kein Zugticket hatte, wurde der Schwarzfahrer in Obersiebenbrunn vom Zugbegleiter auf die Straße gesetzt.