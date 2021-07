Villa d'Este ist das beste Hotel der Welt

Fast 800 Luxus-Hotels in aller Welt standen der Jury zur Auswahl. Sie bewerteten unter anderem die Qualität der Zimmer, den Service, die Einrichtung und die angebotene Küche. Am Ende stand ein Hotel bei den meisten ganz oben auf der Liste: die Villa d'Este. Geschlagen waren damit so renommierte Herbergen wie das Pensinsula in Bangkok, das Landmark Mandarin Oriental in Hongkong, das Four Seasons Hotel George V in Paris und sogar das selbst ernannte Sieben-Sterne-Hotel Burj al Arab in Dubai.