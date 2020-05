Verlockende "Windsteuer"

Windstrom liefert seit dieser Woche bereits der neue Windpark der EVN in Markgrafneusiedl. Aufgestellt wurden an der Grenze zur Nachbargemeinde Obersiebenbrunn neun Anlagen mit je einer Leistung von jeweils zwei Megawatt, was Strom für knapp 12.000 Haushalte bedeutet. Laut EVN werden damit jährlich rund 35.000 Tonnen vermieden. Laut EVN Vorstandssprecher Peter Layr will der Energieversorger "in den nächsten Jahren bis zu 800 Millionen Euro in erneuerbare Energien am Heimmarkt" investieren.



Mit dem neuen Windpark bei Markgrafneusiedl ist der Bezirk Gänserndorf bereits die Nummer 1 bei Windkraft in Niederösterreich. Laut Landesrat Stephan Pernkopf sei der Ausbau der erneuerbaren Energie das Gebot der Stunde.