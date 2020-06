Verkehrte Flugshow-Welt: Luftakrobaten sollen Bergpublikum zu Füßen fliegen

Das Hochkar an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark ist vor allem Wintersportlern ein Begriff. Geht es nach den Plänen des Landes, soll der 1808-Meter-Gipfel bald einem breiteren Publikum bekannt werden.

Weltweit erstmals soll dort eine Flugshow stattfinden, bei der das Publikum die Vorführungen von oben erlebt. Die Zuschauer sollen vom Gipfel aus Flugzeuge und Luftakrobaten erleben, die rund um die Bergkette durch die Täler flitzen. Von wem die Idee stammt, ist unschwer zu erraten: „ Red Bull ist an uns mit dieser völlig neuen Idee herangetreten“, erzählt Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger dem KURIER. Sie ist für das Veranstaltungswesen zuständig und vom Plan begeistert.

„ Red Bull erwartet von uns aber ein fertiges Konzept zur Durchführung eines solchen Events“, sagt Kaufmann-Bruckberger. In einigen Tagen gibt es erste Gespräche mit der Voralpen-Gemeinde Göstling an der Ybbs. Ein Lokalaugenschein gemeinsam mit Vertretern von Red Bull und der Schröcksnadel-Gruppe, die am Skigebiet Hochkar beteiligt ist, soll anschließend Klarheit über die Durchführbarkeit bringen.