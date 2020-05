Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate - das sind genau genommen sieben Emirate, die wie durch ein Familienband zusammen geschweißt sind. Denn als Staatenbund unterstützen sich die einzelnen Parts seit 1971 gegenseitig. Neben den weniger bekannten und auch touristisch sowie finanziell unbedeutenderen Emiraten Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah und Fujairah, sind gerade Abu Dhabi, Dubai und Sharjah durch ihren aus der Ölförderung resultierenden Reichtum bekannt geworden. Wer etwa im wirtschaftlichen Zentrum Dubai gastiert, muss auch durchaus eine dicke Brieftasche haben, um sich das Leben in dem aus gigantischen Palastbauten bestehenden Scheichtum leisten zu können. An der Südostspitze der arabischen Halbinsel gelegen, sind die Emirate nicht nur von dem Flair aus 1001 Nacht geprägt, sondern auch landschaftlich sehr interessant. Die sieben Scheichtümer stoßen nicht nur an den Persischem Golf und den Golf von Oman, sondern weisen neben viel Wüste auch immer wieder äußerst fruchtbare Oasen auf.