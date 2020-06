Verdacht auf illegale Hundekämpfe

Vitis/ Gastern. Noch sind die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht so weit. Aber sowohl der Amtstierarzt von Waidhofen/Thaya, Franz Appel, als auch Tierheim-Betreiber Franz Schlosser vermuten, dass vier Mischlingshunde, die von der Polizei kürzlich ihren Besitzern abgenommen wurden, bereits mehrmals für illegale Hundekämpfe eingesetzt waren. Die anderen Hunden gegenüber agressiven Tiere wurden im Tierheim Schlosser in Gastern untergebracht

Im Gemeindegebiet von Vitis hat die Polizei zwei Männer kontrolliert, die aus dem Bezirk stammen. Sie transportierten in einem Pkw und in einem Autoanhänger insgesamt vier Hunde. Fahrzeuge und Behälter waren so abgedeckt, dass man von außen nicht erkennen konnte, was transportiert wird. Der Gesundheitszustand der Tiere war teilweise bedenklich.

Die Männer hatten bei der Kontrolle neun slowakische, acht tschechische und einen serbischen Hunde-Impfpass bei sich. Von denen nur einer zu einem angetroffenen Hund gehörte. Von den übrigen Tieren fehlte jede Spur.