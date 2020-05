Verbrannter Chili löste Großeinsatz aus

Giftgasalarm – und das gleich zwei Mal – sorgte gestern Abend für Großeinsätze von Rettung und Feuerwehren in den Bezirken Baden und Mödling. Die Ursache für den in einem Hochhaus in Maria Enzersdorf war kurios: Verkohlter Chili, der in einem Backrohr getrocknet werden sollte, sorgte für beißenden Gestank im Stiegenhaus.

Der erste Alarm in der Notrufzentrale 144 kam um 17.30 Uhr aus Baden. In einem Wohnblock mit 16 Einheiten klagten Bewohner über Vergiftungerscheinungen. Besonders betroffen waren 14 Mitglieder von drei Familien. Sofort wurden ein Notarztteam und fünf Sanitäterteams aus der Region Baden zum Unfallort beordert. Auch zwei Feuerwehren rückten an.