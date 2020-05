Es herrscht in den Ebenen ein tropisches, im Gebirge ein gemäßigtes Klima. In Höhenlagen über 2000 m kann es recht kalt werden. In Venezuela ist Regenzeit von Mai bis Dezember. In Höhenlagen über 2000 m kann es recht kalt werden. Tagsüber so um die 29 bis 40 Grad möglich. Abends und Nachts so um die 16 bis 22 Grad.