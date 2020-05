Der Staat der Vatikanstadt stellt in nahezu jeglicher Hinsicht eine internationale Besonderheit dar. So ist die Enklave im Nordwesten Roms mit 44 Hektar der kleinste souveräne Staat der Welt. Von den 830 Einwohnern besitzen nur rund 450 einen Vatikanpass. Aufgrund seiner besonderen Situation als katholischer Kirchenstaat besteht seine Bevölkerung mehrheitlich aus Priestern und anderen katholischen Würdenträgern aus aller Welt. Im Vergleich zu allen anderen nationalstaatlich verfassten politischen Systemen besitzt der Vatikanstaat einen theokratischen Charakter. Das Wesen des Staates besteht darin, sich dem Papst und seinem von Christus verliehenen Auftrag, Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu sein, unterzuordnen. Der 240 Meter breite, sanft ansteigende Petersplatz ist einer der großartigsten der Welt. An seiner höchsten Stelle führt eine breite Freitreppe zur Peterskirche. In diesem berühmtesten Gotteshaus der Christenheit mit dem riesigen Innenraum (211 mal 152 Meter) und der schwindelerregend hohen Kuppel herrscht meist viel Betrieb. Um den Besucherscharen aus dem Weg zu gehen, können Sie mit dem Aufzug aufs Dach fahren. Von dort ist der Blick auf Rom sehr schön. Noch schöner ist er von der Kuppel-Laterne, die aber nur über eine mühsame Wendeltreppe zu erreichen ist.