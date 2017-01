Vandalen schmieren Leobersdorfer Parkdeck zu

Die neue, helle Wandfarbe im Parkhaus gab’s gerade einmal ein halbes Jahr lang: Jetzt haben Vandalen am vergangenen Wochenende in einer beispiellosen Sprayaktion das gesamte Leobersdorfer Parkdeck zugeschmiert. Der Sachschaden beträgt mindestens 7000 Euro.

Auch an anderen Stellen im Ortsgebiet haben die obszönen Fußball-Schmierereien großen Schaden angerichtet. So wurden etwa der Radwegtunnel unter dem Wasserleitungshügel und Schilder am Untere-Setz-Steg im Generationenpark verunstaltet.

Die Marktgemeinde Leobersdorf setzt nun für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Prämie in Höhe von 1500 Euro aus. Bürgermeister Andreas Ramharter: „Wir wollen die Sprayer damit keinesfalls davonkommen lassen. Bei hunderten Quadratmetern beschmierter Fläche muss jemanden etwas aufgefallen sein – hoffentlich haben wir die Täter bald gefasst!“ Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Leobersdorf unter der Tel. 059 / 133 3308-100 oder an die Marktgemeinde Leobersdorf unter der Tel. 02256 / 623 96.