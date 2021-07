UVP lässt ein Drahdiwaberl zu

Ökoenergie hingegen trat ihre Errichtungs- und Betriebsrechte an den Windkraftbetreiber WEB ab. Und die WEB ignorierte völlig die Proteste der Bockfließer Bevölkerung und errichtete mit dem Hinweis, einen positiven und rechtskräftigen Baubescheid des Landes NÖ in den Händen zu haben, die drei ursprünglich von der Ökoenergie eingereichten Windräder. Nur: Windrad ist nicht gleich Windrad. Die jetzt bereits in Betrieb befindlichen Windräder sind nämlich von einem anderen Hersteller, als jene, die Ökoenergie geplant hatte, aufzustellen.

Das ganze sei aber völlig legal, betont man bei der zuständigen Abteilung im Amt der NÖ Landesregierung. Begründung: Sowohl die EVN, als auch Ökoenergie und auch die WEB hätten seinerzeit ihre Projekte eingereicht und in der Folge auch bewilligt bekommen. Das erlaube praktisch ein „Switchen “der Anlage, also einen Umstieg auf ein anderes Modell.