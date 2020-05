Das Klima Nordamerikas entspricht dem in Zentraleuropa nur mit etwas höheren Sommertemperaturen. Im Osten herscht relativ hohe , im Westen eher niedrige Luftfeuchtigkeit. Es regnet eher selten in den Sommermonaten. An der Ostküste der Vereinigten Staaten herrscht ähnliches Wetter wie in Mitteleuropa, nur ist es insgesamt etwas wärmer und durch die Nähe zum Atlantik auch feuchter. In Mittel- und Südamerika ist es tropisch heiß. Aber in den Hochlandregionen kann es nachts empfiendlich abkühlen.