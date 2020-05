Uruguay, das an Brasilien und den Atlantischen Ozean grenzt, ist mit 175.016 qkm Fläche eines der kleinsten südamerikanischen Länder. Urlauber mögen besonders die zahlreichen schönen Strände an der Küste, allen voran die von Punta del Este. Der größte Teil des Landes ist jedoch reines Weideland für Rinder und Schafe. Lebensmittelpunkt Uruguays ist die Hauptstadt Montevideo, in der die Hälfte der Landesbevölkerung lebt und die zugleich als Handelszentrum genutzt wird. Für Ausflüge bietet sich unter anderem die Schweizer Kolonie, auch Colonia Suiza genannt, an. Die Stadt Minas dagegen beheimatet eindrucksvolle Kolonialbauten. Wer vor allem Sonne, Meer und Strand sucht, ist in Atlántida, Piriápolis und dem Fischereihafen Paloma richtig.