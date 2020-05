Fall Kührer: Lebenslang für Angeklagten

Pawle drehte den Spieß um. Wer, wenn nicht Kollitsch, hatte Zugang zum verschlossenen Grundstück? Wer kannte den Keller, in dem die sterblichen Überreste der 16-Jährigen gefunden wurden, überhaupt? Wer hatte die nötigen Werkzeuge sonst zur Verfügung – also die Taschenlampe, den Brandbeschleuniger, die Decke, die Scheibtruhe und die Schaufel? Und wer konnte sonst dafür sorgen, dass Julias Leichnam fünf Jahre lang unentdeckt blieb? „Das war nur Michael Kollitsch. Der Pitbull, das Muskel- und Kraftpaket. Er war auch der Crystal-Meth-Lieferant für die depressive Julia Kührer“, sagte Pawle. Auch davon waren die Geschworenen überzeugt.

Zu Theorien, dass Kollitsch für einen Dritten, etwa Julias Exfreund Thomas Sch., den Kopf hinhalten könnte, findet der Ankläger klare Worte: „Er ist kein Märtyrer, der heute lebenslang riskiert.“

Auch nach unzähligen Zeugenaussagen und Gutachten blieb die wesentliche Frage aber offen: Wie starb Julia Kührer? Und das betonte Verteidiger Farid Rifaat. „Wir wissen, dass Julia am 27. Juni 2006 um 13.30 Uhr in Pulkau aus dem Bus stieg. Und wir wissen, dass ihre sterblichen Überreste am 30. Juni im Erdkeller des Angeklagten gefunden wurden.“ Was dazwischen geschah, bleibt ein Geheimnis.

Niemand sah das Mädchen, als es in Kollitschs Videothek gegangen sein soll. Keiner hörte Schreie. Niemand wusste, dass sie Crystal Meth konsumiert hat – außer jene Zeugin, die als Vertrauensperson 1009 geführt wird. Und an diesen Aussagen schürt der Verteidiger Zweifel. „Sie erzählt uns jedes Mal etwas anderes.“

Ebenso will er Julias Exfreund Thomas Sch. nicht in der Rolle des Unschuldigen sehen. „Er hatte eine wesentliche Rolle im Leben Julias. Und er galt fast bis zuletzt als Beschuldigter in diesem Verfahren.“

Und Rifaat brachte eine weitere Todestheorie ins Spiel: „Es gibt das Gerücht, dass Julia bei einer Drogenparty weggekippt ist. Jetzt stirbt dieses Mädel weg. Was macht man jetzt?“ Seine Antwort: „Die Jugendlichen starten eine Panikaktion, legen sie in den Erdkeller. Zwei Tage später kommen sie zurück und verbrennen sie. Kollitsch war tagsüber viel unterwegs.“