Unwetter in NÖ fordern Einsatzkräfte

Die teils heftigen Unwetter am Sonntag Nachmittag forderten den Einsatz vieler Feuerwehren in Niederösterreich. Im Bezirk Neunkirchen rückten laut Bezirksalarmzentrale zwanzig Feuerwehren mit rund 280 Mann aus. Allein in der Region um Gloggnitz, wo die Unwetter besonders heftig gewesen sein dürften, waren 17 Wehren mit rund 200 Mann im Einsatz. Zahreiche Murenabgänge waren zwischen Payerbach und Gloggnitz zu verzeichnen. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser, zahlreiche Keller wurden überflutet.



Ein heftiges Unwetter hat Sonntag Nachmittag auch mehrere Keller in Gars am Kamp (Bezirk Horn) geflutet. Innerhalb einer halben Stunde fielen dort rund 33 Millimeter Regen. 55 Feuerwehrmänner waren in zehn Orten im Einsatz. Besonders betroffen waren unter anderem das Psychosomatische und das China Zentrum in Gars, sowie die Bründlkapelle in Kamegg.