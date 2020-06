Unter Schranken durch: 16-Jähriger starb

Die Meldung von dem tragischen Unglück hat sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer in Ternitz verbreitet. Zahlreiche Kinder und Jugendliche, die sich gerade am Bahnhof befanden, mussten die Tragödie mitansehen. Nathan war zusammen mit einem Freund auf dem Weg zu einem Zug, als die Schranken bereits geschlossen waren und das Rotlicht vor der Gefahr warnte. Nichtsdestotrotz bückte sich der 16-Jährige und tauchte unter dem Schranken durch. Sein Freund, der sich unmittelbar dahinter befand, hatte keine Möglichkeit mehr, Nathan zurückzuhalten. Sekundenbruchteile später wurde der junge Bursche mit voller Wucht von dem herannahenden Zug erfasst und zur Seite geschleudert.

Augenzeugen wählten sofort den Notruf und versuchten noch Erste Hilfe zu leisten, doch für den 16-Jährigen gab es keine Rettung mehr. Er hatte so massive Kopfverletzungen erlitten, dass er an der Unglücksstelle starb. Sein Freund dürfte zunächst einen schweren Schock erlitten haben und davongelaufen sein. Die Polizei will ihn erst später zum Unfall befragen.