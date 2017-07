Ungarin zockte betagte Damen mit Neffentrick ab

Das Gehen fällt Gertrude K. schon sichtlich schwer, geistig ist die Pensionistin aus St. Pölten aber noch fit. Die 85-Jährige kann sich gut an jenen Novembertag 2015 erinnern, als ihr Telefon klingelte. "Es war ein Mann dran, der sagte, dass er mich kennt. Und ich muss sagen, dass sich seine Stimme wie die eines Verwandten aus Deutschland anhörte", erzählt sie Richter Slawomir Wiaderek.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten bei Frau K. alle Alarmglocken läuten müssen. Doch sie ging dem "Neffentrick"-Betrüger auf den Leim, marschierte zur Bank und hob 10.000 Euro ab. "Er sagte, dass er sich eine Wohnung kaufen wolle und dafür finanzielle Unterstützung bräuchte", erinnert sich die Zeugin.

Die Geldübergabe erfolgte schließlich am St. Pöltener Hauptbahnhof. Da erschien eine 40-jährige Ungarin, die freundlich grüßte, das Kuvert entgegennahm und ihm Eilschritt wieder entschwand. Der angebliche Neffe hatte der Pensionistin vorgegaukelt, dass er keine Zeit habe, das Geld persönlich abzuholen. Danach war das Opfer um 10.000 Euro ärmer.

Angeblicher Hilfsdienst

Die Polizei konnte in weiterer Folge zumindest jene Frau ausforschen, die das Geld entgegennahm.

Sie beteuerte beim Prozess am Montag unter Tränen, dass sie in dem Glauben gewesen sei, mit diesem Dienst einem Bekannten geholfen zu haben. "Er sagte mir, dass ein Freund von ihm Hilfe benötige. Dieser habe eine Oma in Österreich von der ich Geld holen soll." Dass die 40–Jährige aber auch noch eine zweite "Oma" im Raum St. Pölten besuchte und von dieser Schmuck und Geld entgegennahm, machte die Gesichte doch unglaubwürdig.

Im September soll der Prozess um die "Neffentrick"-Bande fortgesetzt werden. Die Polizei sucht noch die Hintermänner.