Unfreiwillige Landung im Doppelbett

So bald wird Yvonne-Sophie Kraus wohl nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Nachdem ihr Flug mit Austrian Airlines nach Wien zehn Minuten vor dem Boarding wegen eines technischen Defekts gestrichen worden war, strandete das 17-jährige Mädchen aus Mödling am Flughafen Düsseldorf. Erst nach einer Nacht im Doppelbett mit einer Fremden konnte sie ihren Heimflug antreten.

Es war die erste Flugreise des Teenagers. Nach einem Besuch bei einer Freundin wollte Yvonne-Sophie Montagabend zurück nach Wien fliegen. Stattdessen verbrachte sie die nächsten Stunden mit Dutzenden Passagieren in der Schlange vor dem Ticket-Schalter. Ein einziger Mitarbeiter war vor Ort.

Als der letzte Flug nach Wien ohne sie abhob, verlor die 17-Jährige die Nerven. "Ich stand über drei Stunden an. Ich hatte Panik und hab geweint. Ich wollte nur nach Hause." Seitens der AUA oder des Airports habe sich niemand um sie gekümmert. Lediglich andere Passagiere versuchten sie zu beruhigen.

Kurz vor Mitternacht wurden die Passagiere in Hotels gebracht. Yvonne-Sophie musste ein Zimmer mit einer ihr völlig unbekannten Mitreisenden aus Argentinien teilen: "Im Hotel hat es nicht genug Zimmer gegeben." Zu Essen oder Trinken bekam die junge Frau nichts. "Für mich stellt sich die Frage, ob man bei den Fluggesellschaften noch eine menschliche Seite zeigt, zumal meine Tochter minderjährig ist", ärgert sich Vater Willy Kraus.