Umfahrung belebt Wahlkampf

Über Jahre heftig diskutiert und bekämpft ist die Umfahrung Wieselburg jetzt wieder das Thema im Erlauftal. Die samstägige Information von Landeshauptmann Erwin Pröll ( der KURIER berichtete), dass der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) für den Bau der 8,4 Kilometer langen Trasse entschieden hat, platzte mitten in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen im Jänner. Die betroffenen vier Gemeinden und die anderen Kommunen in der Region haben damit ein zusätzliches Wahlkampfthema am Tapet.

Schon kurz nachdem am Samstag das VwGH-Urteil bekannt wurde, platzierten in Wieselburg ÖVP-Funktionäre Plakatständer mit der Frohbotschaft. SPÖ-Bürgermeister Günter Leichtfried zog nach. "Ich bin rundum glücklich über die Entscheidung. Weil in Wieselburg SPÖ und ÖVP für die Umfahrung sind, wird das Thema nicht wahlentscheidend sein", meint Leichtfried. Doch er gibt auch zu, dass ihm das Urteil nützen kann. Weil das 80-Millionen-Vorhaben seit 2008 durch die Instanzen geschleppt wurde, seien viele Bürger ungeduldig geworden und hätten auch ihm Vorwürfe gemacht.

Einen "Meilenstein für den Bezirk " nennt ÖVP-Landtagsabgeordneter Toni Erber den Entschluss der VwGH-Richter. Die Umfahrung sei für die Industrie, die Pendler und auch für Touristen wichtig und eine Kampfmaßnahme gegen die Abwanderung in den Tälern des Bezirks Scheibbs. Den Gegnern verspricht er größtmögliche Rücksicht auf den Schutz der Anrainer und der Natur.