Erst seit 1992 ist die Ukraine unabhängiger Teilstaat der GUS. Doch das Leben in dem Land, das unter anderem an Polen, die Russische Föderation, Ungarn und Rumänien grenzt, hat sich längst westlichen Standards angepasst. Gerade die Hauptstadt Kiew ist nicht nur für ihre hohen Preise, sondern auch für ihre erstklassigen Opernaufführungen bekannt. Für Urlauber lohnt es sich vor allem, von den geschichtlichen Denkmälern zu zehren. In Kiew reichen diese bis zu 1500 Jahre zurück, und zahlreiche Museen wie das Ukrainische Kunstmuseum erzählen vom Glanz vergangener Tage. Architektonisch sehr interessant ist zudem die Karpaten-Stadt Lwiw, die eindrucksvoll die Invasionen von einst dokumentiert.