Ufo-Crash: Armageddon in Öhling

Schwarze Limousinen mit Blaulicht, geheimnisvolle Männer in Schutzanzügen und mitten auf einer gesperrten radioaktiv verseuchten Wiese das Teller-förmige Objekt. Dampf und rotes zuckendes Licht machten das Ding unheimlich.

Die Meldung, dass Freitag Früh in Öhling bei Amstetten, NÖ, das Flugobjekt von Außerirdischen abgestürzt sein dürfte, verbreitete sich in Windeseile. Hunderte beobachteten am Rand der Absturzstelle das schaurig geheimnisvolle Szenario rund um das Ufo. Und das am Tag, an dem laut Maya-Kalender ohnehin die Apokalypse drohte.

Gerüchte, schrille Erzählungen und schroffe „Kein Kommentar“-Meldungen überschlugen sich am Schauplatz. Drei grün und rot leuchtende Scheiben waren noch in der Finsternis gegen 6 Uhr Früh über Amstetten gesichtet worden. Auch Lärm von Düsenjets sei vernommen worden, wurde erzählt. Dann ist es am Siedlungsrand von Öhling nahe dem Url-Fluss zu Detonationen gekommen. Erste Zeugen fanden die blinkende Untertasse aus Stahlblech. Auch von einem toten Individuum war die Rede.

„Die Lage ist noch nicht unter Kontrolle. Was passiert ist, wird untersucht“, musste Josef Dirnberger, Bürgermeister von Oed-Öhling , drei Stunden nach dem Vorfall noch passen. Er wurde telefonisch aus dem Bett gerissen, weil es eine Schießerei am Unglücksort gegeben habe.