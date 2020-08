Überflutete Keller und Straßen: Schwere Unwetter in Niederösterreich

Das hochsommerliche Wochenende ist im Most- und Waldviertel am Sonntagabend mit Unwettern ausgeklungen. Hauptsächlich betroffen waren die Bezirke Amstetten und Gmünd. Starkregen sorgte in beiden Gebieten Niederösterreichs für mehrere Feuerwehreinsätze.

Nach Angaben des Bezirkskommandos Amstetten waren Straßen überflutet, weiters standen Keller unter Wasser. Ähnlich stellte sich die Situation im Bezirk Gmünd dar.

Mit schweren Unwettern und teils heftigen Regenfällen ist heute und vor allem am Montag in weiten Teilen Österreichs zu rechnen.

Bereits gestern kam es in Vorarlberg und Tirol zu teils heftigen Gewittern. Im Gemeindegebiet von Dalaas (Bezirk Bludenz) wurde eine Gemeinde- und Landesstraßen lahmgelegt. Es kam zu Vermurungen, die zwei Parzellen vom Dorf abschnitten.