Überfall auf Post-Partner war fingiert

Mittwochabend gegen 18.47 Uhr langte der Notruf der 25-jährigen Frau in der Bezirksleitstelle der Polizei in Sollenau ein. Sie sei von einem maskierten und mit einem Messer bewaffneten Räuber in Winzendorf überfallen worden. Sofort wurde anhand der Alarmpläne eine Großfahndung ausgelöst und alle verfügbaren Polizeistreifen losgeschickt. „Es wurden sogar verdächtige Fahrzeuge angehalten und die Personen kontrolliert“, erklärt Chefinspektor Josef Deutsch von der Raubgruppe des LKA.

Die Alarmfahndung wurde am späten Abend erfolglos beendet. Indes begannen am vermeintlichen Tatort in der Poststelle die Spurensuche und die Einvernahmen. Die Frau schilderte, dass der Täter sie bedrohte und dazu zwang, den Tresor zu öffnen. Nach und nach verstrickte sich das Paar jedoch in Widersprüche, bis die Beiden mit der Wahrheit herausrückten. Sie wussten nicht mehr, wie sie die Rechnungen begleichen sollten, da kam ihnen die Idee vom Überfall. Sie werden wegen Vortäuschung einer strafbaren Handlung angezeigt. Bürgermeister Heinrich Kofler bedauert den Vorfall, zumal er weiß, wie schwierig es ist als Post-Partner wirtschaftlich zu überleben. „Die erste Servicestelle hat schon nach drei Wochen aufgegeben. Es hat ein Jahr gedauert, wieder jemanden zu finden“, so der Ortschef.