Seit der Trennung von der Slowakei im Jahre 1993, hat Tschechien die Staatsform einer Republik übernommen. Wer das Land besucht, wird besonders von der vielfach noch fast unberührten Landschaft begeistert sein, die sich zwischen Böhmen und Mähren erstreckt. In Böhmen ist natürlich ein Abstecher in die attraktive Hauptstadt Prag Pflicht. Doch auch die Kurstädte Karlsbad, Marienbad oder Böhmerwald sind für Touristen beliebte Anziehungspunkte. Und auch sportlich und kulturell ist die Tschechische Republik eine Reise wert. So zeigen sich im Riesengebirge wunderschöne Skilanglaufgebiete. Und gerade die zahlreichen Burgen, Schlösser und Kulturdenkmäler sowie die traditionelle Volkskunst des Landes sind äußerst interessant und sehenswert.