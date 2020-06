Trio beraubte 18-Jährigen auf WC-Anlage

Ein 18-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden laut eigenen Angaben in einer WC-Anlage in Krems überfallen worden. Drei Täter hätten ihm das Handy und einen geringen Bargeldbetrag geraubt.

Den Angaben zufolge hatte sich der Überfall auf der Toilette eines Gebäudes im Kremser Gewerbepark zugetragen. Das Trio sei plötzlich vor der Kabine gestanden, einer der Täter habe unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. "Ich will alles von dir haben, sonst 'waschen' wir dich!", hatte einer der drei Männer verlangt. Der 18-Jährige sei dem aus Angst nachgekommen, gab der unverletzt gebliebene junge Mann laut Polizei zu Protokoll.