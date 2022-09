Alle Flaggen auf halbmast? Kritik an Trauerbeflaggung aus NÖ

Am 19. September trägt nicht nur Großbritannien Trauer, sondern auch Niederösterreich: Wie die Landesamtsdirektion bekannt gab, wird am Tag des Begräbnisses der Queen eine Trauerbeflaggung an allen Landesgebäuden gehisst. Darunter versteht man, dass die Nationalflagge auf halbmast gesetzt, ein Trauerflor an der Nationalflagge angebracht oder eine Trauerflagge gehisst wird.