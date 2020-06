Trance-Festival wandert ab

Die Behördenauflagen sind in Niederösterreich explodiert“, sagen die Veranstalter des Spirit-Base-Festivals. Und deshalb habe man sich entschlossen, nach Ungarn abzuwandern. Das Goa-Festival verlässt also Ernstbrunn. Die Enttäuschung vor Ort hält sich in Grenzen.

„Das war absehbar“, sagt Bürgermeister Johann Prügl. „Bei uns wird sich keiner darüber beklagen.“ Das Festival des Vorjahres ist auch der Polizei in Erinnerung geblieben. 15 Anzeigen nach dem Suchtmittel-Gesetz und 22 Sicherstellungen listete man auf. Eine junge Frau musste nach einer Überdosis auf die Intensivstation gebracht werden.