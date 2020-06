Traiskirchen platzt aus allen Nähten

Keine zwei Jahre war es ruhig um das Flüchtlingslager in Traiskirchen. Jetzt macht das Erstaufnahmezentrum erneut Probleme: Es ist wieder zum Bersten voll. Rund 1030 Asylwerber sind dort aktuell untergebracht. Niederösterreich reagiert ungewöhnlich: Die zuständige Landesrätin setzt zur Besuchstour durch Österreich an, um vor allem in Westösterreich mehr Aufnahme-Disziplin einzumahnen.

Dabei sollte es eigentlich keine Diskussionen um die Belagszahlen geben: Eine nach wie vor aufrechte Vereinbarung zwischen Land und Bund legt die Aufnahmekapazität mit 480 Personen fest. Eingehalten wird diese Regelung nicht, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Aus der zuständigen Landesabteilung heißt es dazu: "Die Zahl ist fast nicht einzuhalten, wenn nicht alle Bundesländer mitarbeiten. Wir bemühen uns nach Kräften, in Niederösterreich immer neue Privatquartiere zu finden, um die Menschen aus Traiskirchen wegzubringen." In den nächsten Monaten sollen so weitere 400 Unterbringungsplätze gefunden werden.